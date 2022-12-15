Циципас: «Критика важна, мне нравится ее получать»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

«Критика важна, мне нравится ее получать. Когда я был моложе, то был очень чувствителен к этому, но когда стал старше, начал думать иначе. Это единственный способ достичь совершенства. Я имею в виду, что совершенства на самом деле не существует, но вы можете приблизиться к нему.

Это также связано с вашим отношением к тому, что вы делаете. Если вы делаете это с любовью и заботой, если просыпаетесь каждое утро и делаете все возможное, чтобы преуспеть в своем виде деятельности, то все возможно. С помощью своего разума вы можете достичь всего, чего хотите в жизни. Вот тут-то все и начинается. Все начинается с идеи", — приводит Planet Sport слова Циципаса.

Циципас является победителем итогового турнира ATP 2019 года, финалистом Открытого чемпионата Франции (2021), также на его счету десять выигранных турниров ATP.