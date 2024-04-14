Циципас стал победителем «мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 17:52
12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл турнир в Монте-Карло.
В финальном матче грек за 1 час 38 минут одолел норвежца Каспера Рууда, занимающего 10-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4.
Циципас в третий раз за карьеру стал победителем «мастерса» в Монте-Карло. Всего на его счету теперь 11 титулов АТР в одиночном разряде.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Стефанос Циципас (Греция, 12) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:1, 6:4