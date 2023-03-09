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Сегодня, 18:46

Циципас считает, что не сможет пройти далеко на «Мастерсах» в США

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о целях на «Мастерсы» в США. Он вернется в тур после травмы плеча.

«Моя основная задача — подготовиться к грунтовому сезону. Я все еще восстанавливаюсь. Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти на «Мастерсах». Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал «Большого шлема» отличным результатом. Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться», — приводит слова Циципаса France24.

Первый «Мастерс» пройдет в Индиан-Уэльсе с 8 по 19 марта. Затем с 22 марта по 4 апреля пройдет турнир в Майами.

Теннис
Стефанос Циципас
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