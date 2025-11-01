Видео
1 ноября, 15:02

Циципас снялся с турнира АТР 250 в Афинах по рекомендации врача

Анастасия Пилипенко

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 26-е место в мировом рейтинге, не примет участия в турнире АТР 250 в Афинах. Врач рекомендовал ему отдохнуть перед началом нового сезона.

«С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Мой врач дал совет мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону-2026.

Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного турнира в Греции. Очень жаль пропускать его, но это правильное решение для моего здоровья. Вернусь еще сильнее. Спасибо всем за поддержку», — сообщил теннисист в социальных сетях.

Турнир в Афинах пройдет со 2 по 8 ноября.

В этом сезоне Циципас стал победителем турнира ATP 500 в Дубае. За последний месяц он сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее Циципас отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Париже и впервые с июля 2018 года выпал из топ-30 мирового рейтинга, заняв в обновленном списке ATP 33-е место.

Теннис
Стефанос Циципас
