Циципас считает, что на успехи теннисистов с русскими корнями повлияло советское воспитание

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас ответил на вопрос, почему среди топовых теннисистов много игроков с русскими корнями.

Мать Циципаса — бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли). Сам спортсмен стал выступать на взрослом уровне с 2013 года, а первый турнир в основной сетке в мировом туре провел в 2017 году.

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я, чтобы знать, что происходило в СССР? Но я все равно кое-что скажу: эти люди прошли тяжелые испытания, и я вижу это по своей маме. Ее жизнь была непростой, ей приходилось бороться, чтобы получить то, что она хотела. Думаю, это закаляет характер. Люди из СССР сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения желаний. Наверное, в какой-то степени это передалось их детям», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В топ-10 рейтинга АТР входят два российский теннисиста Даниил Медведев (третья строчка) и Андрей Рублев (пятая позиция), а также еще один игрок с русскими корнями, помимо Циципаса, — Александр Зверев (девятая строчка). Все они отобрались на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.