Циципас сыграет с Чоричем в четвертьфинале турнира в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира в Риме — 7:5, 7:5. Следующим соперником грека будет хорват Борна Чорич, который выиграл у венгра Фабиана Марожана — 3:6, 6:4, 6:3. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Стефанос Циципас (Греция, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 7:5, 7:5 Борна Чорич (Хорватия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия, Q) — 3:6, 6:4, 6:3