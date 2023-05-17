Циципас сыграет с Чоричем в четвертьфинале турнира в Риме

17 мая, 06:01
Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира в Риме — 7:5, 7:5.
Следующим соперником грека будет хорват Борна Чорич, который выиграл у венгра Фабиана Марожана — 3:6, 6:4, 6:3.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Лоренцо Музетти (Италия, 18) — 7:5, 7:5
Борна Чорич (Хорватия, 5) — Фабиан Марожан (Венгрия, Q) — 3:6, 6:4, 6:3