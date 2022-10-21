Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:38

Циципас сыграет с финном Руусувуори в полуфинале турнира в Стокгольме

Анна Горшкова
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Стокгольме.

В четвертьфинале он обыграл швейцарца Микаэля Имера со счетом 7:5, 6:3.

В другом матче финн Эмиль Руусувуори победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:1, 6:2.

Цицмпас и Руусувуори сыграют друг с другом за выход в финал турнира в Стокгольме. В еще одном полуфинальном матче встретятся Алекс Де Минаур (Австралия) и Хольгер Руне (Дания).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:3

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 3) — 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 6:2, 7:6 (7:4)

Хольгер Руне (Дания, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Касаткина и Соболенко выступят на Итоговом турнире WTA под нейтральным флагом
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Остаток противотанкового снаряда прилетел в СНТ Зверево в Новой Москве
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Грузинского теннисиста Басилашвили оправдали по делу о насилии над бывшей супругой