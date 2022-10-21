Циципас сыграет с финном Руусувуори в полуфинале турнира в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Стокгольме.

В четвертьфинале он обыграл швейцарца Микаэля Имера со счетом 7:5, 6:3.

В другом матче финн Эмиль Руусувуори победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:1, 6:2.

Цицмпас и Руусувуори сыграют друг с другом за выход в финал турнира в Стокгольме. В еще одном полуфинальном матче встретятся Алекс Де Минаур (Австралия) и Хольгер Руне (Дания).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:3

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 3) — 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 6:2, 7:6 (7:4)

Хольгер Руне (Дания, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3