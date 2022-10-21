Циципас сыграет с финном Руусувуори в полуфинале турнира в Стокгольме

Сегодня, 22:38
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Стокгольме.
В четвертьфинале он обыграл швейцарца Микаэля Имера со счетом 7:5, 6:3.
В другом матче финн Эмиль Руусувуори победил американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:1, 6:2.
Цицмпас и Руусувуори сыграют друг с другом за выход в финал турнира в Стокгольме. В еще одном полуфинальном матче встретятся Алекс Де Минаур (Австралия) и Хольгер Руне (Дания).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:3
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Фрэнсис Тиафо (США, 3) — 6:1, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 4) — 6:2, 7:6 (7:4)
Хольгер Руне (Дания, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:3