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27 октября, 19:53

Циципас сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Вене

Виктория Кравченко
Стефанос Циципас.
Фото AFP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл хорвата Борна Гойо в четвертьфинальном матче турнира в Вене — 7:6 (7:4), 7:5. Встреча теннисистов продлилась 1 час 51 минуту. Циципас 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Гойо 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия, WC) — 7:6 (7:4), 7:5

Стефанос Циципас
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