Циципас сыграет с Руне в финале турнира в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас и датчанин Хольгер Руне сыграют финале турнира ATP 250 в Стокгольме.

Циципас в полуфинале обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 6:2. Руне в борьбе за финал справился с австрийцем Алексом Де Минауром (4:6, 7:6 (7:1), 7:5).

Теннисисты играли друг против друга один раз и победу в матче одержал 19-летний Руне.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1, WC) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 7) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:5