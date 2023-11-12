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Сегодня, 11:23

Циципас второй день подряд досрочно завершает тренировку на Итоговом турнире

Руслан Минаев
Стефанос Циципас.
Фото Reuters
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Грек Стефанос Циципас снова досрочно завершил тренировку из-за проблем со здоровьем на Итоговом турнире.

В субботу, 10 ноября, он не смог продолжить разминку с немцем Александром Зверевым из-за проблем с плечом и локтевым суставом.

На Итоговом турнире в Турине Циципас выступит в одной группе с сербом Новаком Джоковичем, итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Первую игру греческий теннисист проведет 12 ноября против Синнера. Счет в личных встречах 5-2 в пользу Циципаса.

Теннис
Стефанос Циципас
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