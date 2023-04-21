Циципас вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

5-я ракетка мира Циципас 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 19-й ракетки мира Минаура ни одного эйса, 5 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного.

В полуфинале Циципас сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — 6:4, 6:2