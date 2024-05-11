Циципас вышел в третий круг турнира в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Ян-Леннард Штруффа во втором круге турнира в Риме — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4. В следующем круге Циципас встретится с британцем Кэмероном Норри. В другом матче канадец Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа — 6:1, 7:6 (8:6). Он также вышел в третий круг турнира. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Стефанос Циципас (Греция, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (1:7), 6:4, 6:4