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Сегодня, 16:57

Циципас: «Моя цель — превзойти лучший результат Паулы Бадосы»

Алина Савинова
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Теннисист из Греции Стефанос Циципас назвал одну из своих главных целей.

«Моя цель — превзойти лучший результат Паулы [Бадосы]. Она была второй ракеткой мира, я хочу добиться еще большего. Хороший момент в наших отношениях заключается в том, что между нами здоровая конкуренция, поэтому я надеюсь, что смогу сравняться с ней или стать даже лучше. Прямо сейчас у меня есть все, чтобы двигаться в этом направлении. Но мне предстоит проделать еще очень долгий путь, чтобы добраться до такой точки», — приводит Tennis World слова грека.

6 августа Циципас одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром в финале турнира в Лос-Кабосе, после чего поднялся на 4-ю строчку в рейтинге АТР.

В июне Циципас и испанская теннисистка Паула Бадоса подтвердили, что находятся в отношениях.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/136043/stefanos-tsitsipas-cheekily-reveals-his-goal-and-it-includes-girlfriend-paula-badosa/
Теннис
Стефанос Циципас
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