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Сегодня, 08:45

Циципас: «Надеюсь, однажды мои дети начнут играть в теннис и продолжат мое наследие»

Алина Савинова
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Пятая ракетка мира Стефанос Циципас поучаствовал в проекте ATP «Признание в любви теннису». Грек заявил, что очень предан этому виду спорта.

«Я помню, как проснулся посреди ночи, разбудил отца и сказал ему: «Забери меня со всех остальных секций — футбола, плавания, легкой атлетики. Я просто хочу заниматься теннисом, и это будет мой вид спорта на всю оставшуюся жизнь. Я очень предан этому путешествию. Каждый день я благодарен за то, что выбрал тебя. Надеюсь, что в будущем у нас будет взаимная любовь. Надеюсь, однажды мои дети начнут играть, приобщатся к тебе и продолжат мое наследие», — сказал теннисист.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также победителем одиннадцати турниров ATP. В 2019 году он выиграл Итоговый турнир ATP.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-hope-kids-one-day-get-play-carry-legacy-stefanos-tsitsipas-sends-emotional-love-letter-tennis?key1=newsnowltennis
Теннис
Стефанос Циципас
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