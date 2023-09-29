Циципас: «Надеюсь, однажды мои дети начнут играть в теннис и продолжат мое наследие»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас поучаствовал в проекте ATP «Признание в любви теннису». Грек заявил, что очень предан этому виду спорта.

«Я помню, как проснулся посреди ночи, разбудил отца и сказал ему: «Забери меня со всех остальных секций — футбола, плавания, легкой атлетики. Я просто хочу заниматься теннисом, и это будет мой вид спорта на всю оставшуюся жизнь. Я очень предан этому путешествию. Каждый день я благодарен за то, что выбрал тебя. Надеюсь, что в будущем у нас будет взаимная любовь. Надеюсь, однажды мои дети начнут играть, приобщатся к тебе и продолжат мое наследие», — сказал теннисист.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также победителем одиннадцати турниров ATP. В 2019 году он выиграл Итоговый турнир ATP.