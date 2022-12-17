Циципас заявил, что с возрастом понял важность критики

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к критике.

«Критика важна — я люблю ее получать. Раньше я очень чувствительно к этому относился, но с возрастом понял, что она необходима. Это единственный способ достичь идеала. Хотя, конечно, идеала не существует, но к нему можно приблизиться. Многое зависит и от подхода к своему делу. Если ты занимаешься тем, что любишь, и каждое утро просыпаешься и делаешь то, что приведет тебя к успеху, а вокруг тебя люди с той же мечтой, то возможно все. Разум способен на все. С этого все начинается — с идеи», — приводит слова Циципаса eurosport.co.uk.

Циципас является победителем итогового турнира ATP 2019 года, финалистом Открытого чемпионата Франции (2021), также на его счету десять выигранных турниров ATP.