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Сегодня, 09:30

Циципас заявил, что с возрастом понял важность критики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношении к критике.

«Критика важна — я люблю ее получать. Раньше я очень чувствительно к этому относился, но с возрастом понял, что она необходима. Это единственный способ достичь идеала. Хотя, конечно, идеала не существует, но к нему можно приблизиться. Многое зависит и от подхода к своему делу. Если ты занимаешься тем, что любишь, и каждое утро просыпаешься и делаешь то, что приведет тебя к успеху, а вокруг тебя люди с той же мечтой, то возможно все. Разум способен на все. С этого все начинается — с идеи», — приводит слова Циципаса eurosport.co.uk.

Циципас является победителем итогового турнира ATP 2019 года, финалистом Открытого чемпионата Франции (2021), также на его счету десять выигранных турниров ATP.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/stefanos-tsitsipas-says-criticism-is-important-in-quest-to-achieve-perfection-as-prepares-for-2023-a_sto9273701/story.shtml
Теннис
Стефанос Циципас
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