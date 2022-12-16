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Сегодня, 14:45

Циципас заявил, что у него есть физическая возможность выиграть турнир «Большого шлема»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что верит в свою победу на турнире «Большого шлема».

«Я бы хотел одержать победу. Я трудолюбивый, я верю в то, что делаю, и у меня есть физические возможности, чтобы это произошло. Просто хочу быть более стабильным на турнирах «Большого шлема». Я не надеюсь выиграть их все, но если бы я мог выигрывать подряд полуфиналы, финалы и титулы на турнирах «Большого шлема», то был бы очень доволен. Я вижу для этого возможности», — приводит слова Циципаса Clay tenis.

В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвертого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США.

Теннис
Стефанос Циципас
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Циципас объяснил, почему проиграл пять финалов в сезоне-2022