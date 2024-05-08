Циципас заявил о наличии у него российского паспорта

Теннисист Стефанос Циципас, родившийся в семье грека Апостолоса Циципаса и советской теннисистки Юлии Сальниковой, в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос о приглашении в сборную России, которое якобы появилось на заре карьеры восьмой ракетки мира.

— Когда-то на юниорском Уимблдоне, как рассказала мне ваша мама, вам предложили представлять Россию. Но, по ее словам, вам давали больше денег, чем получали ведущие юниоры-россияне, и ваша семья, посчитав такое предложение несправедливым по отношению к ним, отказалась. Вы что-то про это помните?

— У меня было мало информации об этом. Помню, родители что-то на эту тему говорили, когда мне было, кажется, лет 16. Но я никогда не понимал, насколько серьезно было это предложение. В то время был абсолютно сосредоточен на своей игре и не думал ни о чем другом. Может, какие-то вещи прошли мимо меня, но внутри семьи никогда не было какого-то предметного разговора на эту тему.

Я родился и вырос в Греции, так что всегда чувствовал себя греком и гордился этим. Но также гордился и российской половиной своей семьи. Это страна с большой культурой и историей мирового масштаба и важности. Всегда с уважением относился и отношусь к своим корням, никогда не думал о них как о чем-то само собой разумеющемся.

— Слышал также, что у вас также было предложение взять российское гражданство.

— Вы имеете в виду паспорт? Так он у меня есть — с момента рождения и по сей день.