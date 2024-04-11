Циципас обыграл Зверева и сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас в двух сетах победил немца Александра Зверева в 1/8 финала турнира в Монте-Карло — 7:5, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. На счету немца 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. У грека 2 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым, который обыграл Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Master

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Александр Зверев (Германия, 5) — 7:5, 7:6 (7:3).