Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:23

Цзюньчэн в третьем круге турнира в Вашингтоне может сыграть с Карацевым

Мария Гусева
Telegram Дзен

Китайский теннисист Шан Цзюньчэн обыграл американца Бена Шелтона в первом круге турнира ATP в Вашингтоне (США) — 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Цзюньчэн сделал 1 эйс, допустил 2 даойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Шелтона 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во третьем круге турнира Цзюньчэн сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США, 2).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Бен Шелтон (США, 14, WC) — 6:2, 3:6, 6:3

Теннис
0
Читайте также
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков заявил, что Карацеву и Шевченко будет непросто выйти в третий круг турнира в Вашингтоне