Цзюньчэн в третьем круге турнира в Вашингтоне может сыграть с Карацевым

Китайский теннисист Шан Цзюньчэн обыграл американца Бена Шелтона в первом круге турнира ATP в Вашингтоне (США) — 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Цзюньчэн сделал 1 эйс, допустил 2 даойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Шелтона 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Во третьем круге турнира Цзюньчэн сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США, 2). Вашингтон (США) Турнир ATP Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Бен Шелтон (США, 14, WC) — 6:2, 3:6, 6:3