Рууд проиграл Альтмайеру во втором круге турнира в Париже

Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд уступил немцу Даниэлю Альтимайеру во втором круге турнира в Париже — 3:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 26 минут.

26-летний Рууд 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Альтмайера 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира в столице Франции 27-летний Альтмайер встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Мюллер (Франция).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 7:5