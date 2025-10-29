Видео
29 октября, 14:34

Рууд проиграл Альтмайеру во втором круге турнира в Париже

Сергей Ярошенко

Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд уступил немцу Даниэлю Альтимайеру во втором круге турнира в Париже — 3:6, 5:7.

Матч продлился 1 час 26 минут.

26-летний Рууд 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Альтмайера 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге турнира в столице Франции 27-летний Альтмайер встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Мюллер (Франция).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниэль Альтмайер (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 7:5

1

  • Алехандрохорс

    Там в первой чртверти сетки заездопад прошел. И кандидат на полуфилал Оже! На него же выйдет, если что, и победитель четверти с Фрицем (там у нас Карен бьётся).

    29.10.2025

    Теннис
    Каспер Рууд
