Рууд проиграл Альтмайеру во втором круге турнира в Париже

29 октября, 14:34
Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд уступил немцу Даниэлю Альтимайеру во втором круге турнира в Париже — 3:6, 5:7.
Матч продлился 1 час 26 минут.
26-летний Рууд 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Альтмайера 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В третьем круге турнира в столице Франции 27-летний Альтмайер встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Александр Мюллер (Франция).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниэль Альтмайер (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 6:3, 7:5
Алехандрохорс
Там в первой чртверти сетки заездопад прошел. И кандидат на полуфилал Оже! На него же выйдет, если что, и победитель четверти с Фрицем (там у нас Карен бьётся).
29.10.2025