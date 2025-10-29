29 октября, 14:00
Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым из Болгарии во втором круге турнира ATP в Париже в среду, 29 октября. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени.
Обновление: Димитров снялся с матчем, Медведев вышел в следующий круг без игры.
Даниил Медведев — Григор Димитров: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)
В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».
В первом раунде Медведев победил Хауме Муньяра со счетом 6:1, 6:3, а Димитров обыграл Джованни Мпеши-Перрикара — 7:6 (7:5), 6:1.
vadim.v.zakharov
Так можно...идти по сетке
