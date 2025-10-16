Даниил Медведев и Адам Уолтон встретятся в матче турнира в Алматы

Россиянин Даниил Медведев и Адам Уолтон из Австралии встретятся в матче 1/8 финала турнира в Алматы (Казахстан) в четверг, 16 октября. Игра начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Даниил Медведев — Адам Уолтон: трансляция матча турнира ATP в Алматы (видео)

В прямом эфире матч показывают сообщество и сайт проекта BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Результаты матчей игрового дня турнира в Алматы можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущем раунде Уолтон прошел соотечественника Тристана Скулкейта со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:2. Медведев стартует в турнире с 1/8 финала.

Победитель матча в четвертьфинале встретится с Фабианом Марожаном.