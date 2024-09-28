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Сегодня, 17:38

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев победил француза Адриана Маннарино во втором круге турнира в Пекине — 7:6 (8:6), 6:2.

Матч длился 1 час 43 минуты. 5-я ракетка мира Медведев за игру сделал 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 44-й ракетки Маннарино — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Медведев вышел в четвертьфинал, где его соперником станет итальянец Флавио Коболли, который победил россиянина Павла Котова.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (8:6), 6:2

Теннис
Даниил Медведев

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