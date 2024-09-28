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Сегодня, 13:00

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Медведев и Маннарино встретятся на турнире ATP в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Даниил Медведев и француз Адриан Маннарино сыграют в матче второго круга турнира ATP в Пекине в субботу, 28 сентября. Игра начнется не ранее 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Маннарино с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

Медведев является пятой ракеткой мира. В первом круге турнира он победил француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:4.

Маннарино находится на 44-м месте в рейтинге ATP. В первом круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего (1:6, 6:2, 6:3).

В июле 2023 года Медведев победил Маннарино на Уимблдоне со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5).

Теннис
Адриан Маннарино
Даниил Медведев

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