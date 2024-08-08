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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной в 1/16 финала хардового турнира в Канаде в четверг, 8 августа. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса Uniprix Stadium в Монреале. Начало — после 18.00 по московскому времени.
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В первом круге «тысячника» представитель Испании обыграл россиянина Романа Сафиуллина в двух сетах — 6:2, 7:5.
28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 25-летний Давидович Фокина занимает 42-е место в мировом рейтинге.
«Мастерс» в Канаде стартовал 6 августа и завершится 12 августа.