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Сегодня, 14:30

Даниил Медведев — Алекс Де Минаур: смотреть матч Итогового турнира ATP

Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром в групповом раунде Итогового турнира АТР 2024 во вторник, 12 ноября. Матч в Турине (Италия) начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Де Минаур с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Медведев — 4-я ракетка мира, 25-летний Минаур расположился на 9-й строчке мирового рейтинга. В истории личных противостояний россиянин ведет со счетом 6-3.

Медведев на старте ATP Finals 2024 проиграл американцу Тейлору Фритцу, а Де Минаур — первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру.

Теннис
Алекс де Минаур
Даниил Медведев

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