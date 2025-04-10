10 апреля, 14:30
Российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на «Корте де Пренс». Начало — ориентировочно после 16.00 по московскому времени.
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29-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 26-летний Де Минаур занимает 10-е место в рейтинге ATP.
«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион турнира — греческий теннисист Стефанос Циципас.
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