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10 апреля, 14:30

Даниил Медведев — Алекс Де Минаур: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Монте-Карло

Даниил Медведев сыграет с Алексом Де Минауром в 1/8 финала турнира в Монте-Карло 10 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на «Корте де Пренс». Начало — ориентировочно после 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Де Минаур с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

29-летний Медведев — 11-я ракетка мира. 26-летний Де Минаур занимает 10-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион турнира — греческий теннисист Стефанос Циципас.

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Теннис
Алекс де Минаур
Даниил Медведев
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