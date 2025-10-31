Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся на турнире в Париже

Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия) встретятся в матче четвертьфинала турнира в Париже в пятницу, 31 октября. Игра начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Даниил Медведев — Александр Зверев: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игры ATP показывают на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Медведев победил Хауме Муньяра, Григора Димитрова (снятие) и Лоренцо Сонего, а Зверев обыграл Камило Уго Карабели и Алехандро Давидовича Фокину.