Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Париже

1 ноября, 01:12
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира в Париже — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).
Матч длился 2 часа 32 минуты. 29-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету соперника — 4 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 9).
В полуфинале Зверев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в пятницу обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
hаnt64
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Вовремя за матч написать не мог. Согласен с хантом. Шансов на тарелку нет, а статистика матчей со Зверевым - просто статистика из серии "бойцы вспоминают минувшие дни..."
01.11.2025
Черемисин57
И тебе хант не хворать!
01.11.2025
hant64
Какие приказы? Кому? Старый, ты, похоже, совсем уже из ума выжил. И лечиться тебе уже тоже поздно.
01.11.2025
Черемисин57
Это, что? По твоему приказу будут так меня называть? Чудак ты хант, хоть и родился в СССР! Мне по барабану, как меня будут называть твои адепты на форуме, ясно? На форуме много адекватных людей, которые будут не согласны с твоим приказом!!
01.11.2025
hant64
Да пиши, конечно, что хочешь. Но не обижайся, если тебя утырком будут здесь называть. И да, обычно ты радуешься большинству поражений росссийских теннисистов и теннисисток, и восторгаешься теми, кто их обыграл. В этом тоже неприятный тебе Медведев виноват?
01.11.2025
Черемисин57
Мне нейтральный не нравится, как человек! Поэтому пишу о нём так, как я хочу!! Это нейтральный живёт не в России!!!
01.11.2025
hant64
Ты пишешь так, как будто ты не в России живёшь.
01.11.2025
Черемисин57
Да на Зверева поставить сам бог велел! Ну, а твой нейтральный дже до Синнера не добрался!! Его должен был прихлопнуть Сонего, но итальянец расслабился в коцовке второго сета и нейтральный проскользул на встречу со Зверевым!!! Но там фортуна уже улыбнулась Звереву!
01.11.2025
hant64
Вот это-то и удивляло - Медведев проигрывал всем, кому не лень в этом году, а у Зверева выигрывал)). А сегодня (уже вчера), находясь на подъёме, проиграл. Алогично.
01.11.2025
hant64
Да, конечно, матч болла, описка.
01.11.2025
hant64
Черемсисин, а ты поставь на Зверева:grin::grin: После матча хоть погорюешь...
01.11.2025
TokTram_
Даниил потерял немного чувство больших матчей. Это какой-то звиздец на втором матчболе был. Просто руки дрожали, сыграл - просто попасть в корт. Сверхаккуратно. Потом, до тая - снова собран и уверен, и опять - пошёл дёргаться...
01.11.2025
Николай Викторов
Психопат был спокоен, непорядок....
01.11.2025
vadpetr1690
Выше головы не прыгнешь!
01.11.2025
nikola mozaev
В этот раз раз повезло Звереву, но эта встреча не имела очень важного значения. Первого января 2026 года всё начнется с нуля.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Прям по поговорке: мы робяты вятские хваткие - мы бы им дали, ежели бы оне нас догнали!
01.11.2025
Saiga-спринтер
Идиото вылетел из Парижа монакской фанерой. На пущую радость устроителям турнира и всем, без исключения, любителям тенниса. Только этого игрульного идиото из Монако встречают и провожают свистом с трибун на всех кортах теннисного мира.
01.11.2025
За спорт!
"Медеведев, всегда ваш, Евгений Козинов" Жека, сегодня рабочий день, а ты пятницу отметил!
01.11.2025
МаратХ
Медеведев проиграл Звереву.... А Медведев как сыграл?
01.11.2025
рustot
сковородка от Даши ему в 2026 светит снова по патлам
01.11.2025
рustot
Клостебол
01.11.2025
рustot
Увы в равной игре Зверев оказался чуть сильнее
01.11.2025
_Mike N_
01.11.2025
miker65
01.11.2025
_Mike N_
01.11.2025
miker65
01.11.2025
_Mike N_
01.11.2025
_Mike N_
01.11.2025
_Mike N_
когда целый год отдыхал (максимум 1-2 матча на каждом турнире), то можно и поиграть в конце года, когда все ведущие игроки уставшие и ждут итогового турнира !
01.11.2025
Viktor Freond
а я уже написал кто играл, два м...ка.... отсюда и подарки что у одного, что у другого, кстати, раньше бы Медведев бы забрал такой матч
01.11.2025
_Mike N_
где эти неадекваты, которые предсказывали победу идиото из Монако Дани ???
01.11.2025
belaruss
особенно на матчболе Даниила при второй подаче Зверева,когда скорость подачи русского немца была ниже чем у девочек на зональных соревнованиях центрального Черноземья,такое должно наказываться,что и произошло
01.11.2025
Черемисин57
А если Зверев сможет обыграть Синнера? Кто тогда будет позориться?
01.11.2025
Viktor Freond
вообще он в этом году 2 матча выиграл у него, и этот первый проигранный, Зверев такая третья ракетка....
01.11.2025
Черемисин57
Победил сильнейший в этом матче! Хотя косячили оба изрядно!! Но наконец- то фортуна повернулась лицом к Звереву и он победил Медведева!!! А вернее будет так- Зверев физически мощнее Медведева и это склонило чашу весов в его пользу! Но против Синнера врядли устоит Зверев и мы можем увидеть финал Синнер- Бублик!! Было бы очень интересно посмотреть очередное их противостояние!!!
01.11.2025
Viktor Freond
* два матч болла
01.11.2025
ValeraK
"МедЕведев"...
01.11.2025
pressa.kr
Даня сделал подарок Звереву. Были 100 шансы выиграть. Надо было доимать. Ждём с нетерпением, когда Медведем возьмёт свое. К этому все идёт, постепенно , не спеша. .
01.11.2025
инок
Ужасная игра Медведева в концовке сета. То ли сил нет, то ли к базовым настройкам откатывается в длинных матчах. Из позитива только укороченные. Матч Даня подарил Звереву, а жаль...
01.11.2025
hant64
Даниил стратегически поступил правильно - пусть Зверев позорится в полуфинале с Синнером, а он спокойно поедет в Метц на четвертушку)).
01.11.2025
belaruss
2 отданных матчбола и тут же сетка в пользу соперника явно не придали сил Даниилу на финальную часть матча ,жаль,но упрекнуть Медведева не в чем,старался,но это спорт
01.11.2025
alehan.227471
Интересный матч более менее. Зверев был чутка получше. Но вообще, Д.Медведев может смело записывать конец года в позитив (учитывая как ужасно он играл до этого). Удачи в 2026!
01.11.2025
hant64
Кроме того, что выиграв первый сет, имея сразу же брейк во втором, имея два матч-болла в третьем, и проиграть - ну что тут сказать ещё? Конечно, всякое бывает. Но положительная тенденция у Медведева есть - уже на равных играет с третьей ракеткой мира, пару месяцев назад Зверев прихлопнул бы Даниила в двух сетах, не особо при этом вспотев.
01.11.2025
Viktor Freond
особенно на тайбрейке при 2-4
01.11.2025
rusfеd 2.0
Эх, в десятом гейме нужно было матч закрывать. Досадно, что не получилось. Шансы были, но увы
01.11.2025
Viktor Freond
игра была равна играло ......
01.11.2025
DmitryU
Ну что тут сделаешь, в очень тонком матче не хватило 1-2 пунктов. Иногда и Саша выигрывает.
01.11.2025
А Х
Ну, сам всё отдал Даня
01.11.2025