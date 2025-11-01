Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 ноября, 01:12

Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира в Париже — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа 32 минуты. 29-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету соперника — 4 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

В полуфинале Зверев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в пятницу обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 6:3).

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

51

  • hаnt64

    А ты,дебил, откуда выскочил? Да еще пишешь от всех любителей тенниса. Чмо просто, из какого Задрючинская? Заднеприводный, наверное... Их манера.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вовремя за матч написать не мог. Согласен с хантом. Шансов на тарелку нет, а статистика матчей со Зверевым - просто статистика из серии "бойцы вспоминают минувшие дни..."

    01.11.2025

  • Черемисин57

    И тебе хант не хворать!

    01.11.2025

  • hant64

    Какие приказы? Кому? Старый, ты, похоже, совсем уже из ума выжил. И лечиться тебе уже тоже поздно.

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Это, что? По твоему приказу будут так меня называть? Чудак ты хант, хоть и родился в СССР! Мне по барабану, как меня будут называть твои адепты на форуме, ясно? На форуме много адекватных людей, которые будут не согласны с твоим приказом!!

    01.11.2025

  • hant64

    Да пиши, конечно, что хочешь. Но не обижайся, если тебя утырком будут здесь называть. И да, обычно ты радуешься большинству поражений росссийских теннисистов и теннисисток, и восторгаешься теми, кто их обыграл. В этом тоже неприятный тебе Медведев виноват?

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Мне нейтральный не нравится, как человек! Поэтому пишу о нём так, как я хочу!! Это нейтральный живёт не в России!!!

    01.11.2025

  • hant64

    Ты пишешь так, как будто ты не в России живёшь.

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Да на Зверева поставить сам бог велел! Ну, а твой нейтральный дже до Синнера не добрался!! Его должен был прихлопнуть Сонего, но итальянец расслабился в коцовке второго сета и нейтральный проскользул на встречу со Зверевым!!! Но там фортуна уже улыбнулась Звереву!

    01.11.2025

  • hant64

    Вот это-то и удивляло - Медведев проигрывал всем, кому не лень в этом году, а у Зверева выигрывал)). А сегодня (уже вчера), находясь на подъёме, проиграл. Алогично.

    01.11.2025

  • hant64

    Да, конечно, матч болла, описка.

    01.11.2025

  • hant64

    Черемсисин, а ты поставь на Зверева:grin::grin: После матча хоть погорюешь...

    01.11.2025

  • TokTram_

    Даниил потерял немного чувство больших матчей. Это какой-то звиздец на втором матчболе был. Просто руки дрожали, сыграл - просто попасть в корт. Сверхаккуратно. Потом, до тая - снова собран и уверен, и опять - пошёл дёргаться...

    01.11.2025

  • Николай Викторов

    Психопат был спокоен, непорядок....

    01.11.2025

  • vadpetr1690

    Выше головы не прыгнешь!

    01.11.2025

  • nikola mozaev

    В этот раз раз повезло Звереву, но эта встреча не имела очень важного значения. Первого января 2026 года всё начнется с нуля.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Прям по поговорке: мы робяты вятские хваткие - мы бы им дали, ежели бы оне нас догнали!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Идиото вылетел из Парижа монакской фанерой. На пущую радость устроителям турнира и всем, без исключения, любителям тенниса. Только этого игрульного идиото из Монако встречают и провожают свистом с трибун на всех кортах теннисного мира.

    01.11.2025

  • За спорт!

    "Медеведев, всегда ваш, Евгений Козинов" Жека, сегодня рабочий день, а ты пятницу отметил!

    01.11.2025

  • МаратХ

    Медеведев проиграл Звереву.... А Медведев как сыграл?

    01.11.2025

  • рustot

    сковородка от Даши ему в 2026 светит снова по патлам

    01.11.2025

  • рustot

    Клостебол

    01.11.2025

  • рustot

    Увы в равной игре Зверев оказался чуть сильнее

    01.11.2025

  • _Mike N_

    что делаешь на российском сайте ? почему не на фронте, почему не в окопе ? Привет наркоману Зеле !

    01.11.2025

  • miker65

    Мышко! Я бачю, ты ридну мову забув.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    при чем тут арбуз ? тыквенные семечки, тем более сырые - самое то от глистов !

    01.11.2025

  • miker65

    Не тыквенные, а гарбузовые.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Даня, напиши адрес в Монако - вышлю тыквенные семечки от глистов ! Нельзя же так мучиться Даня ! Жопа она не вечная то, чего ее тереть-то !:laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Глисты помешали Дане выиграть матч ! Видно же было, как бедный житель Монако чешет задницу !

    01.11.2025

  • _Mike N_

    когда целый год отдыхал (максимум 1-2 матча на каждом турнире), то можно и поиграть в конце года, когда все ведущие игроки уставшие и ждут итогового турнира !

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    а я уже написал кто играл, два м...ка.... отсюда и подарки что у одного, что у другого, кстати, раньше бы Медведев бы забрал такой матч

    01.11.2025

  • _Mike N_

    где эти неадекваты, которые предсказывали победу идиото из Монако Дани ???

    01.11.2025

  • belaruss

    особенно на матчболе Даниила при второй подаче Зверева,когда скорость подачи русского немца была ниже чем у девочек на зональных соревнованиях центрального Черноземья,такое должно наказываться,что и произошло

    01.11.2025

  • Черемисин57

    А если Зверев сможет обыграть Синнера? Кто тогда будет позориться?

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    вообще он в этом году 2 матча выиграл у него, и этот первый проигранный, Зверев такая третья ракетка....

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Победил сильнейший в этом матче! Хотя косячили оба изрядно!! Но наконец- то фортуна повернулась лицом к Звереву и он победил Медведева!!! А вернее будет так- Зверев физически мощнее Медведева и это склонило чашу весов в его пользу! Но против Синнера врядли устоит Зверев и мы можем увидеть финал Синнер- Бублик!! Было бы очень интересно посмотреть очередное их противостояние!!!

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    * два матч болла

    01.11.2025

  • ValeraK

    "МедЕведев"...

    01.11.2025

  • pressa.kr

    Даня сделал подарок Звереву. Были 100 шансы выиграть. Надо было доимать. Ждём с нетерпением, когда Медведем возьмёт свое. К этому все идёт, постепенно , не спеша. .

    01.11.2025

  • инок

    Ужасная игра Медведева в концовке сета. То ли сил нет, то ли к базовым настройкам откатывается в длинных матчах. Из позитива только укороченные. Матч Даня подарил Звереву, а жаль...

    01.11.2025

  • hant64

    Даниил стратегически поступил правильно - пусть Зверев позорится в полуфинале с Синнером, а он спокойно поедет в Метц на четвертушку)).

    01.11.2025

  • belaruss

    2 отданных матчбола и тут же сетка в пользу соперника явно не придали сил Даниилу на финальную часть матча ,жаль,но упрекнуть Медведева не в чем,старался,но это спорт

    01.11.2025

  • alehan.227471

    Интересный матч более менее. Зверев был чутка получше. Но вообще, Д.Медведев может смело записывать конец года в позитив (учитывая как ужасно он играл до этого). Удачи в 2026!

    01.11.2025

  • hant64

    Кроме того, что выиграв первый сет, имея сразу же брейк во втором, имея два матч-болла в третьем, и проиграть - ну что тут сказать ещё? Конечно, всякое бывает. Но положительная тенденция у Медведева есть - уже на равных играет с третьей ракеткой мира, пару месяцев назад Зверев прихлопнул бы Даниила в двух сетах, не особо при этом вспотев.

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    особенно на тайбрейке при 2-4

    01.11.2025

  • rusfеd 2.0

    Эх, в десятом гейме нужно было матч закрывать. Досадно, что не получилось. Шансы были, но увы

    01.11.2025

  • Viktor Freond

    игра была равна играло ......

    01.11.2025

  • DmitryU

    Ну что тут сделаешь, в очень тонком матче не хватило 1-2 пунктов. Иногда и Саша выигрывает.

    01.11.2025

  • А Х

    Ну, сам всё отдал Даня

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Александр Зверев (теннис)
    Даниил Медведев
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя