Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира в Париже — 6:2, 3:6, 6:7 (5:7). Матч длился 2 часа 32 минуты. 29-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету соперника — 4 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 9). В полуфинале Зверев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в пятницу обыграл американца Бена Шелтона (6:3, 6:3). Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 11) — 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)

hаnt64 А ты,дебил, откуда выскочил? Да еще пишешь от всех любителей тенниса. Чмо просто, из какого Задрючинская? Заднеприводный, наверное... Их манера. 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вовремя за матч написать не мог. Согласен с хантом. Шансов на тарелку нет, а статистика матчей со Зверевым - просто статистика из серии "бойцы вспоминают минувшие дни..." 01.11.2025

Черемисин57 И тебе хант не хворать! 01.11.2025

hant64 Какие приказы? Кому? Старый, ты, похоже, совсем уже из ума выжил. И лечиться тебе уже тоже поздно. 01.11.2025

Черемисин57 Это, что? По твоему приказу будут так меня называть? Чудак ты хант, хоть и родился в СССР! Мне по барабану, как меня будут называть твои адепты на форуме, ясно? На форуме много адекватных людей, которые будут не согласны с твоим приказом!! 01.11.2025

hant64 Да пиши, конечно, что хочешь. Но не обижайся, если тебя утырком будут здесь называть. И да, обычно ты радуешься большинству поражений росссийских теннисистов и теннисисток, и восторгаешься теми, кто их обыграл. В этом тоже неприятный тебе Медведев виноват? 01.11.2025

Черемисин57 Мне нейтральный не нравится, как человек! Поэтому пишу о нём так, как я хочу!! Это нейтральный живёт не в России!!! 01.11.2025

hant64 Ты пишешь так, как будто ты не в России живёшь. 01.11.2025

Черемисин57 Да на Зверева поставить сам бог велел! Ну, а твой нейтральный дже до Синнера не добрался!! Его должен был прихлопнуть Сонего, но итальянец расслабился в коцовке второго сета и нейтральный проскользул на встречу со Зверевым!!! Но там фортуна уже улыбнулась Звереву! 01.11.2025

hant64 Вот это-то и удивляло - Медведев проигрывал всем, кому не лень в этом году, а у Зверева выигрывал)). А сегодня (уже вчера), находясь на подъёме, проиграл. Алогично. 01.11.2025

hant64 Да, конечно, матч болла, описка. 01.11.2025

hant64 Черемсисин, а ты поставь на Зверева:grin::grin: После матча хоть погорюешь... 01.11.2025

TokTram_ Даниил потерял немного чувство больших матчей. Это какой-то звиздец на втором матчболе был. Просто руки дрожали, сыграл - просто попасть в корт. Сверхаккуратно. Потом, до тая - снова собран и уверен, и опять - пошёл дёргаться... 01.11.2025

Николай Викторов Психопат был спокоен, непорядок.... 01.11.2025

vadpetr1690 Выше головы не прыгнешь! 01.11.2025

nikola mozaev В этот раз раз повезло Звереву, но эта встреча не имела очень важного значения. Первого января 2026 года всё начнется с нуля. 01.11.2025

Saiga-спринтер Прям по поговорке: мы робяты вятские хваткие - мы бы им дали, ежели бы оне нас догнали! 01.11.2025

Saiga-спринтер Идиото вылетел из Парижа монакской фанерой. На пущую радость устроителям турнира и всем, без исключения, любителям тенниса. Только этого игрульного идиото из Монако встречают и провожают свистом с трибун на всех кортах теннисного мира. 01.11.2025

За спорт! "Медеведев, всегда ваш, Евгений Козинов" Жека, сегодня рабочий день, а ты пятницу отметил! 01.11.2025

МаратХ Медеведев проиграл Звереву.... А Медведев как сыграл? 01.11.2025

рustot сковородка от Даши ему в 2026 светит снова по патлам 01.11.2025

рustot Клостебол 01.11.2025

рustot Увы в равной игре Зверев оказался чуть сильнее 01.11.2025

_Mike N_ что делаешь на российском сайте ? почему не на фронте, почему не в окопе ? Привет наркоману Зеле ! 01.11.2025

miker65 Мышко! Я бачю, ты ридну мову забув. 01.11.2025

_Mike N_ при чем тут арбуз ? тыквенные семечки, тем более сырые - самое то от глистов ! 01.11.2025

miker65 Не тыквенные, а гарбузовые. 01.11.2025

_Mike N_ Даня, напиши адрес в Монако - вышлю тыквенные семечки от глистов ! Нельзя же так мучиться Даня ! Жопа она не вечная то, чего ее тереть-то !:laughing::laughing::laughing: 01.11.2025

_Mike N_ Глисты помешали Дане выиграть матч ! Видно же было, как бедный житель Монако чешет задницу ! 01.11.2025

_Mike N_ когда целый год отдыхал (максимум 1-2 матча на каждом турнире), то можно и поиграть в конце года, когда все ведущие игроки уставшие и ждут итогового турнира ! 01.11.2025

Viktor Freond а я уже написал кто играл, два м...ка.... отсюда и подарки что у одного, что у другого, кстати, раньше бы Медведев бы забрал такой матч 01.11.2025

_Mike N_ где эти неадекваты, которые предсказывали победу идиото из Монако Дани ??? 01.11.2025

belaruss особенно на матчболе Даниила при второй подаче Зверева,когда скорость подачи русского немца была ниже чем у девочек на зональных соревнованиях центрального Черноземья,такое должно наказываться,что и произошло 01.11.2025

Черемисин57 А если Зверев сможет обыграть Синнера? Кто тогда будет позориться? 01.11.2025

Viktor Freond вообще он в этом году 2 матча выиграл у него, и этот первый проигранный, Зверев такая третья ракетка.... 01.11.2025

Черемисин57 Победил сильнейший в этом матче! Хотя косячили оба изрядно!! Но наконец- то фортуна повернулась лицом к Звереву и он победил Медведева!!! А вернее будет так- Зверев физически мощнее Медведева и это склонило чашу весов в его пользу! Но против Синнера врядли устоит Зверев и мы можем увидеть финал Синнер- Бублик!! Было бы очень интересно посмотреть очередное их противостояние!!! 01.11.2025

Viktor Freond * два матч болла 01.11.2025

ValeraK "МедЕведев"... 01.11.2025

pressa.kr Даня сделал подарок Звереву. Были 100 шансы выиграть. Надо было доимать. Ждём с нетерпением, когда Медведем возьмёт свое. К этому все идёт, постепенно , не спеша. . 01.11.2025

инок Ужасная игра Медведева в концовке сета. То ли сил нет, то ли к базовым настройкам откатывается в длинных матчах. Из позитива только укороченные. Матч Даня подарил Звереву, а жаль... 01.11.2025

hant64 Даниил стратегически поступил правильно - пусть Зверев позорится в полуфинале с Синнером, а он спокойно поедет в Метц на четвертушку)). 01.11.2025

belaruss 2 отданных матчбола и тут же сетка в пользу соперника явно не придали сил Даниилу на финальную часть матча ,жаль,но упрекнуть Медведева не в чем,старался,но это спорт 01.11.2025

alehan.227471 Интересный матч более менее. Зверев был чутка получше. Но вообще, Д.Медведев может смело записывать конец года в позитив (учитывая как ужасно он играл до этого). Удачи в 2026! 01.11.2025

hant64 Кроме того, что выиграв первый сет, имея сразу же брейк во втором, имея два матч-болла в третьем, и проиграть - ну что тут сказать ещё? Конечно, всякое бывает. Но положительная тенденция у Медведева есть - уже на равных играет с третьей ракеткой мира, пару месяцев назад Зверев прихлопнул бы Даниила в двух сетах, не особо при этом вспотев. 01.11.2025

Viktor Freond особенно на тайбрейке при 2-4 01.11.2025

rusfеd 2.0 Эх, в десятом гейме нужно было матч закрывать. Досадно, что не получилось. Шансы были, но увы 01.11.2025

Viktor Freond игра была равна играло ...... 01.11.2025

DmitryU Ну что тут сделаешь, в очень тонком матче не хватило 1-2 пунктов. Иногда и Саша выигрывает. 01.11.2025