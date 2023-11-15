Сегодня, 21:30
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с немцем Александром Зверевым в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Зверев можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Итогового турнира ATP.
Медведев и Зверев провели 18 матчей. У россиянина преимущество в личных встречах — 11:7. В сезоне-2023 Даниил одолел Александра четыре раза при одной неудаче. Последняя их встреча состоялась 3 октября в полуфинале турнира в Пекине, где Медведев выиграл уверенно — 6:4, 6:3.
Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».
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