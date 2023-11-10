Медведев — Рублев: дата и время начала матча ATP Finals 2023

Российский теннисист Даниил Медведев проведет первый матч на Итоговом турнире ATP против своего соотечественника Андрея Рублева. Игра пройдет в Турине в понедельник, 13 ноября. Ориентировочное начало встречи — 23:00 (по московскому времени).

Турнир проходит по круговой системе: участников поделили на две группы, внутри которых они играют друг против друга. По двое лучших игроков выходят в полуфинал, а победители затем выступают в финале.

В России официальных трансляций ATP Finals 2023 не запланировано. Следить за ходом матчей можно онлайн на зарубежных каналах и сервисах с помощью Eurosport Player, Tennis TV и Amazon Primе. Также найти видеотрансляции игр можно будет социальной сети «ВКонтакте» в тематических группах.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович.

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