Медведев сыграет с Коболли в четвертьфинале турнира в Пекине

Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине в понедельник, 30 сентября. Ориентировочное время начала — после 06.00 по московскому времени.

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По сетке турнира в Пекине российский теннисист прошел Адриана Маннарино (7:6 (8:6), 6:2) и Гаэля Монфиса (6:3, 6:4). Представитель Италии в Китае выбил из борьбы Павла Котова (6:4, 6:2) и Александра Бублика (4:6, 6:1, 7:6 (7:4)).

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 22-летний Коболли занимает 32-е место в рейтинге ATP.

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