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Даниил Медведев — Хамад Медьедович: смотреть трансляцию матча турнира в Риме

Медведев сыграет с Медьедовичем в третьем круге турнира в Риме 13 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с сербом Хамадом Медьедовичем в третьем круге турнира в Риме в понедельник, 13 мая. Ориентировочное время начала — в 20.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире следить за встречей Медведев — Медьедович можно следить в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний теннисисты ранее не встречались.

20-летний серб — 121 номер мирового рейтинга. 28-летний россиянин — 4-я ракетка мира.

Медведев — действующий победитель турнира в Риме. В прошлом году в финале итальянского «тысячника» бывшая первая ракетка мира обыграл датчанина Хольгера Руне в двух сетах — 7:5, 7:5.

Теннис: турниры, ATP, WTA, новости, результаты, рейтинги

Теннис
Даниил Медведев
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