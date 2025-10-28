28 октября, 14:00
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Хауме Мунаром во втором круге «мастерса» в Париже во вторник, 28 октября. Начало — после 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».
29-летний Медведев — 13-я ракетка мира. 28-летний Мунар занимает 36-е место в рейтинге ATP.
«Мастерс» в Париже (Франция) пройдет с 27 октября по 2 ноября. Действующий чемпион турнира — немецкий теннисист Александр Зверев.