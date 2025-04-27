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Сегодня, 18:45

Медведев обыграл Черундоло и вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 3 минуты.

На счету 10-й ракетки мира Медведева 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Черундоло, занимающий 126-е место в рейтинге ATP, сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге 29-летний россиянин встретится с американцем Брендоном Накашимой.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, Q) — 6:2, 6:2

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Теннис
Даниил Медведев
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