Сегодня, 08:38

Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии

Руслан Минаев

Россиянин Даниил Медведев и представляющая Казахстан Елена Рыбакина станут участниками Мировой теннисной лиги.

Выставочный командный турнир в этом году пройдет в Индии. Также участие в нем примут Ник Кирьос, Паула Бадоса, Рохан Бопанна, Гаэль Монфис и другие.

«Я так много слышала о теннисной культуре Индии, и я очень рада дебютировать здесь. У лиги захватывающий формат, и я готова наслаждаться каждым моментом на корте вместе со своей командой», — цитирует Рыбакину пресс-служба турнира.

Мировая теннисная лига пройдет в Бангалоре с 17 по 20 декабря.

