Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым в матче третьего круга турнира серии «мастерс» в Монте-Карло в четверг, 11 апреля. Игра пройдет первым запуском на корте имени князя Ренье III. Начало ориентировочно в 12:00 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают турниры ATP. Видеотрансляция матча Медведев — Хачанов будет доступна в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев стартовал в турнире в Монте-Карло со второго раунда. На этой стадии Даниил переиграл неуступчивого французского ветерана Гаэля Монфиса (6:2, 6:4). Хачанов в первом круге турнира в Монте-Карло одолел британца Кэмерона Норри (7:5, 7:6), а во втором — обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (4:6, 6:4, 6:3).

Соперники в 2023 году трижды играли друг против друга, и каждый раз побеждал Даниил. В январе в четвертьфинале турнира в Аделаиде он взял верх в двух сетах (6:3, 6:3), в марте Медведев оказался сильнее в трех партиях в полуфинале «мастерса» в Майами (7:6, 3:6, 6:3), а в октябре в четвертьфинале турнира в Вене Даниилу потребовались те же три партии (6:3, 3:6, 6:3). По личным встречам Медведев ведет у Хачанова — 5-1.