Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:30

Даниил Медведев — Карен Хачанов: смотреть трансляцию матча в Монте-Карло

Медведев сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым в матче третьего круга турнира серии «мастерс» в Монте-Карло в четверг, 11 апреля. Игра пройдет первым запуском на корте имени князя Ренье III. Начало ориентировочно в 12:00 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают турниры ATP. Видеотрансляция матча Медведев — Хачанов будет доступна в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев стартовал в турнире в Монте-Карло со второго раунда. На этой стадии Даниил переиграл неуступчивого французского ветерана Гаэля Монфиса (6:2, 6:4). Хачанов в первом круге турнира в Монте-Карло одолел британца Кэмерона Норри (7:5, 7:6), а во втором — обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (4:6, 6:4, 6:3).

Соперники в 2023 году трижды играли друг против друга, и каждый раз побеждал Даниил. В январе в четвертьфинале турнира в Аделаиде он взял верх в двух сетах (6:3, 6:3), в марте Медведев оказался сильнее в трех партиях в полуфинале «мастерса» в Майами (7:6, 3:6, 6:3), а в октябре в четвертьфинале турнира в Вене Даниилу потребовались те же три партии (6:3, 3:6, 6:3). По личным встречам Медведев ведет у Хачанова — 5-1.

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
В ночь на 14 апреля пройдет турнир UFC 300 в Лас-Вегасе
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Пока не хочу подтверждать, что буду играть в Барселоне, я просто надеюсь на это»