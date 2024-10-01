Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:39

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине — 5:7, 3:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Медведев сделал за игру 3 эйса, допустил 2двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У Алькараса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Россиянин дважды во втором сете вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре. В концовке встречи 5-я ракетка мира отыграл три матчбола.

Алькарас вышел в финал турнира в Китае и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 7:5, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев — о намерении ВАДА дисквалифицировать Синнера: «Я сочувствую Яннику»
Медведев включил в Пекине «режим осьминога». В полуфинале его ждет Алькарас
Медведев обыграл итальянца Коболли и вышел в полуфинал турнира в Пекине
Фритц рассказал, каково играть против Синнера и Алькараса
Рублев сравнялся со Зверевым по победам на харде в этом сезоне
Рублев стал последним четвертьфиналистом турнира в Пекине
Сегодня
Вчера
Неделя