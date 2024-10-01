Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине — 5:7, 3:6.

Матч длился 1 час 26 минут. Медведев сделал за игру 3 эйса, допустил 2двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У Алькараса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Россиянин дважды во втором сете вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре. В концовке встречи 5-я ракетка мира отыграл три матчбола.

Алькарас вышел в финал турнира в Китае и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 7:5, 6:3