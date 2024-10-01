Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Сегодня, 12:39
Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине — 5:7, 3:6.
Матч длился 1 час 26 минут. Медведев сделал за игру 3 эйса, допустил 2двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У Алькараса — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Россиянин дважды во втором сете вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в левом бедре. В концовке встречи 5-я ракетка мира отыграл три матчбола.
Алькарас вышел в финал турнира в Китае и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 7:5, 6:3