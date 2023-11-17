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17 ноября, 23:50

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: видео обзор моментов матча Итогового турнира ATP

Даниил Медведев и Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас провели матч группового раунда Итогового турнира ATP. Игра прошла в Турине в пятницу, 17 ноября.

Медведев уступил Алькарасу в двух сетах. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанца.

Видео обзор лучших моментов матча Медведева и Алькараса опубликован на YouTube-канале Tennis TV.

Медведев потерпел первое поражение на ATP Finals-2023, ранее россиянин победил в двух сетах соотечественника Андрея Рублева и немца Александра Зверева.

Алькарас одержал вторую победу на дебютном Итоговом турнире, ранее испанец в трех сетах уступил Звереву и в двух партиях обыграл Рублева.

Вечерний матч Рублева и Зверева утратил турнирное значение, оба теннисиста не могут претендовать на выход из Красной группы. Россиянин потерял все шансы после двух поражений от Медведева и Алькараса, а немец — после победы Алькараса над Медведевым.

Алькарас выиграл Красную группу, досрочно вышедший в плей-офф Медведев стал вторым. В 1/2 финала испанец в субботу вечером сыграет с сербом Новаком Джоковичем, а россиянин днем — с итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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