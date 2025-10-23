Даниил Медведев сыграет с Корентеном Муте во втором круге турнира в Вене 22 октября

Россиянин Даниил Медведев сыграет с французом Корентеном Муте во втором круге турнира в Вене в четверг, 22 октября. Начало — не ранее 15.00 по московскому времени.

Даниил Медведев — Корентен Муте : трансляция турнира в Вене в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Муте можно на сайте и официальной группе ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на платформе «Кинопоиск».

29-летний Медведев — 14-я ракетка мира. 26-летний Муте занимает 36-е место в рейтинге ATP. Даниил победил Корентена в воскресенье в финале турнира категории ATP 250 в Алматы (Казахстан).

В первом круге турнира ATP в австрийской столице Медведев обыграл Нуну Боржеша в трех сетах — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2. Муте стартовал с победы над Дамиром Джумхуром — 6:3, 6:0.

Турнир категории ATP 500 в Вене (Австрия) проходит с 20 по 26 октября. Действующий чемпион — британец Джек Дрейпер.