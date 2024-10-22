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Сегодня, 17:32

Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Россиянин Даниил Медведев отобрался на итоговый турнир ATP в 2024 года, сообщается на сайте организации.

Турнир с участием восьми теннисистов пройдет в Турине с 10 по 17 ноября. Ранее стало известно, что в турнире выступят итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Медведев выступит на итоговом турнире в шестой раз подряд. Он выиграл соревнования в 2020-м и дошел до финала в 2021-м.

28-летний россиянин в этом сезоне одержал 45 побед и потерпел 18 поражений, и пока не выиграл ни одного турнира.

Андрей Рублев. Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP. Россиянину срочно надо прибавлять

Теннис
Даниил Медведев

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