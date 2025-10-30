Даниил Медведев и Лоренцо Сонего встретятся в матче турнира в Париже

Даниил Медведев из России и Лоренцо Сонего из Италии встретятся в матче третьего круга турнира ATP в Париже в четверг, 30 октября. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В первом раунде Медведев победил Хауме Муньяра, а затем вышел в третий круг из-за снятия Григора Димитрова. Сонего стартовал со второго раунда и обыграл Лоренцо Музетти.