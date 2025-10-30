Медведев обыграл Сонего и пробился в 1/4 финала «мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Париже — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. Медведев сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету итальянца восемь подач навылет, три «двойные» и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с Александром Зверевым из Германии. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Даниил Медведев (Россия, 11) - Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — 6:2, 6:4

hant64 Фифка, пшёл в жопу. 31.10.2025

678ugu Все-таки психотропные препараты помогают! На людей хоть не бросаешься. 31.10.2025

Николай Шибаев Неухели Медведев медленно,но возвращается?! 31.10.2025

_Mike N_ Не понимаю всеобщей радости от победы идиото из Монако Дани над итальянцем. Игра была на равных. К тому же Даня провалял дурака весь сезон, так что сохранил много сил на Париж, а первая восьмерка бережет силы на Итоговый турнир, который Дане не грозит. Так что пиррова победа. В следующем матче думаю Саша Зверез покажет Дане настоящий теннис ! 31.10.2025

Строгий-но-справедливый Перестал истерить, - дела пошли на поправку! 31.10.2025

Alexey Ryabtsov Молодец Даниил с победой! Но мучился больше с итальянцем, чем играл! Классный теннис, чередовался с ошибками, мог намного раньше всё решать! 31.10.2025

andyk82 А почему не нужно? 31.10.2025

инок С победой Даню! Возвращает все-таки Медведев былые кондиции и психологическую устойчивость! Он молодец... 30.10.2025

Кот-матрос Дима, ты знаешь, я тебя люблю. но... 30.10.2025

Викинг Теннис смотри, идет онлайн, а не пиши хрень! 30.10.2025

Кот-матрос Только тне бей меня!:joy::joy::joy::joy: 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Выиграл после простоя. А насчет "нафика"... Увидим) 30.10.2025

Skorz. )) Вот и хорошо ! Значит хорошая вегетативная система , в том числе !) Удачи ! Ушел ко сну ! 30.10.2025

Викинг Не смотрел, а пишешь идиотизм. Фокина-Зверев сейчас выйдут. Посмотри и не позорься! 30.10.2025

fonkom Спасибо, Skorz! Но, реально, после победы Дани нормальное, спокойное настроение) 30.10.2025

Кот-матрос А что, ребята, Данька играл что-ли хорошо? ну вас нафик 30.10.2025

Кот-матрос Ну, я разочаровываю уже многих,.. такова планида. 30.10.2025

Викинг Да что же такое??? А итальянец наиграл? Ты хрень пишешь! 30.10.2025

Викинг А итальянец наиграл? 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Я - не автолюбитель. Город у нас маленький. Желаю скорейшего разрешения от обременения.)) 30.10.2025

Кот-матрос Точно не наиграл на победу,но! Как же он бился! Именно бился, когда ничкго не нужно! Даня, ты боец... 30.10.2025

Skorz. ))) Трудно , чем то поднять себе настроение , забирая автомашину из плена ((( Слишком много , разных "впечатленией" и осадков , начиная от финансовых ...заканчивая моральными и погодными . Пожелаю, быстрого восстановления !) 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев По-любому узнаем. Сегодня я рассмотрел в матче осторожный оптимизм (для себя). 30.10.2025

SuperDennis Почему не наиграл? Кот, ты меня удивляешь сегодня! Ты меня разочаровываешь! 30.10.2025

fonkom нет, невнимательный(( 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Да ты нарушитель)) 30.10.2025

Кот-матрос Я тоже, но у меня нет слов созвучным вашим! 30.10.2025

Кот-матрос Точно не наиграл на победу,но ведь вырвал же! Даня, ты боец! 30.10.2025

hant64 Думаю, Даниилу лишний день отдыха только на пользу пошёл (в плане физики). А вот как собственно на игровых кондициях отразился? Вопрос. 30.10.2025

Кубанойд Даниил еще не конченный теннисист, просто были проблемы. Теперь будет прибавлять от турнира к турниру. Mike и ОстровЗаячий, напишите какую-то гадость, поржем. 30.10.2025

hant64 Саня вчера тяжело в третьем сете с Карабельи выглядел, очень уставшим. Фокина тоже не отличается марафонской выносливостью, кстати. Так что посмотрим. 30.10.2025

nikola mozaev Мне тоже эти два розыгрыша запомнились! Не сломался Даня после проигрыша этого важнейшего очка! 30.10.2025

Футболист Сапогов Здесь разграничимся. Есть хейтеры, а есть болельщики - которые ругают после поражений. Но по совокупности Медведев возможно лучший теннисист России. Конечно по 2 больших шлема у Сафина и Кафельникова это аргумент. Но пять финалов ТБШ, еще куча побед других и вроде большее количество недель на первой строчке рейтинга(там правда все очень близко). Но к тому же Медведев еще не сказал последнего слова(надеемся) 30.10.2025

fonkom Главное, что нашёл) Поднял мне настроение, после того, как пришлось забирать машину со штрафстоянки)) 30.10.2025

capitan76 Да, не зря один Сонего другого сделал)) Дане респект, что нашел мотивацию в нужное время! 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Возможно, из-за несыгранного матча с Григором пришлось тонус находить по ходу игры. 30.10.2025

Алехандрохорс Ну, Саня ТОП-3, а победы над такиим отдельно, по гамбургскому счету ведутся. Да и в недавнем интервью Саше сказали молчать, пока не назовут игрока лучше чем он. Биг ТРИ и Карлоса с Синером не называли, были и Димитров и Цыпа и ДеМенор, молчал, но когда озвучили "Медведев" Саня прямо сказал, что Даня лучше! Прям зауважал Сашка.) 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев У таракана - усики. У мальчугана - трусики. (с) 30.10.2025

spartsmen далеко не все клеймят :grin: 30.10.2025

ali_baba Даниил просто молодец!!! Смотрел со 2го сета. Играл цепко, уверенно. Не психовал при неудачах, двигался дальше и выиграл заслуженно. Болеем за него, поддерживаем. 30.10.2025

spartsmen Пысы. А проблемки с чужой подачей справа пока никуда не делись. 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Соперника выбирать - фортуну дразнить. 30.10.2025

GhostFCS Надо отметить - Даниила все клеймят позором после поражений, и восхваляют после каждой победы. Но чего у него не отнять - победить Даня может любого и в любом состоянии. Главное - чтобы он сам это захотел. Будем надеяться, что хотеть этих побед он будет чаще. И мы вместе с ним) 30.10.2025

Футболист Сапогов Тоже так думаю, 3-4 года еще можно солидно поиграть. Конечно далеко не Джокович, который гонял народ до 36 лет. Но все же)) 30.10.2025

spartsmen Ну чё, молодчик однозначно. Включил только третью партию. В третьем гейме, когда данила засадил с метра в трос, думал, что начнётся нервяк, но поразило, с какой деловитостью Даня забрал своё. Ну, будем поболеть. 30.10.2025

Алехандрохорс Даня, сломав Лоренцо на тайбрейке 2 сета в 3-ем не оставил ни малейшего шанса. Мастерище! Уверен он в будущем году себя ещё как победитель не раз покажет! p.s.: Да и здесь на пару с Сашей Бубликом ещё попылит!) 30.10.2025

Футболист Сапогов Классно. Молодец, Даниил. Мужает, кажется закончит в десятке)) А меня больше зацепил розыгрыш при счете 4:4 на тайбреке, когда Медведев проиграл просто выигрышный розыгрыш. Я подумал - вот он конец. А он через розыгрыш обратку сделал - Лоренцо гонял его страшно, но выстоял. Отличный был тай-брек))) А больше я не смотрел практически - ибо смотреть на телефоне в БК такое себе удовольствие))) 30.10.2025

Дмитрий Ушкачев Проиграл Даня начало первого сета, как Карен, но тай стал решающим. Вцепился в итальянца и дожал, как бульдог. Получил преимущество в третьем сразу и на хорошей концентрации доиграл матч. Есть силенки - это радует. Хорошо, что Черемисин не стал со мной пари заключать... Теперь, наверное, с Сашкой придется играть. 30.10.2025

SuperDennis Согласен абсолютно! 30.10.2025

nikola mozaev И тай-брейк получился на загляденье! 30.10.2025

vadim.v.zakharov Даня - ты молодец! Большой молодец!!! Респект 30.10.2025

hant64 Эт да!:slight_smile: 30.10.2025

fonkom Два клиента) 30.10.2025

Алехандрохорс Саша в этом году и всё последнее время Данин клиент! Впрочем, правы форумчане, как и Алехандро.) 30.10.2025

hant64 А Зверев уже обыграл Фокину? 30.10.2025

Викинг А Даня то еще не хухры мухры! 30.10.2025

А Х Качественный теннис от Дани в 3 сете! 30.10.2025

hant64 Зверев вчера еле живой был, какой там подъём? 30.10.2025

Sukkulent Классный теннис! Медведева с победой! 30.10.2025

hant64 Тяжёлый матч, тем ценнее победа. Ещё месяца три назад такой матч, с таким сюжетом, в исполнении Даниила трудно было представить. А вот слив после первого проигранного сета - легко. Собственно, так практически всегда и случалось. Даниила с победой, и удачи ему в следующем круге с каким-нибудь Саней - немецким или испанским). 30.10.2025

alehan.227471 Проявил характер и класс. Молодец! 30.10.2025

rusfеd 2.0 Буду щас болеть за Давидовича: Зверев тоже на подъеме вроде, опасный соперник для Медведева будет 30.10.2025

nikola mozaev Невероятный матч двух достойных соперников! Сонего играл вдохновенно, но Даниил выцарапал победу на тай-брейке второго сета, когда Лоренцо был в двух шагах от триумфа. В третьем сете Медведева было уже не остановить! Браво, Даниил! 30.10.2025

Алехандрохорс Какой Даниил сегодня крутой боец! Железяка без нервов, даже когда игра не шла. Брависсимо! Невороятная Победа, которая выросла из 11 гейма 2 сета и дальше из почти победного для прекрасно игравшего Сонего тай-брейка. Как он это сделал!? Тем эта победа ценнее. Заслужил 1/4 и новую встречу с Сашком Зверевым). 30.10.2025

SuperDennis Спасибо https://ru1.su/ за великолепную трансляцию!!!! Даню с победой! Десятый и одинадцатый гейм во втором сете - это просто фантастика!!!! Матч вообще посмотел на одном дыхании!. Проосто вахххх! 30.10.2025

rusfеd 2.0 В Медведева допинг Надаля вкололи, что ль? ) Как будто на 5 лет помолодел ) Давно ему надо было тренера сменить ) 30.10.2025

Leonsio_ Медведище!!!! И без нервов!!! Че вообще происходит??? 30.10.2025