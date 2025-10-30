Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 октября, 22:48

Медведев обыграл Сонего и пробился в 1/4 финала «мастерса» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Париже — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Медведев сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету итальянца восемь подач навылет, три «двойные» и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 11) - Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4

Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 15) — 6:2, 6:4

69

  • hant64

    Фифка, пшёл в жопу.

    31.10.2025

  • 678ugu

    Все-таки психотропные препараты помогают! На людей хоть не бросаешься.

    31.10.2025

  • Николай Шибаев

    Неухели Медведев медленно,но возвращается?!

    31.10.2025

  • _Mike N_

    Не понимаю всеобщей радости от победы идиото из Монако Дани над итальянцем. Игра была на равных. К тому же Даня провалял дурака весь сезон, так что сохранил много сил на Париж, а первая восьмерка бережет силы на Итоговый турнир, который Дане не грозит. Так что пиррова победа. В следующем матче думаю Саша Зверез покажет Дане настоящий теннис !

    31.10.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Перестал истерить, - дела пошли на поправку!

    31.10.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Молодец Даниил с победой! Но мучился больше с итальянцем, чем играл! Классный теннис, чередовался с ошибками, мог намного раньше всё решать!

    31.10.2025

  • andyk82

    А почему не нужно?

    31.10.2025

  • инок

    С победой Даню! Возвращает все-таки Медведев былые кондиции и психологическую устойчивость! Он молодец...

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Дима, ты знаешь, я тебя люблю. но...

    30.10.2025

  • Викинг

    Теннис смотри, идет онлайн, а не пиши хрень!

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Только тне бей меня!:joy::joy::joy::joy:

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Выиграл после простоя. А насчет "нафика"... Увидим)

    30.10.2025

  • Skorz.

    )) Вот и хорошо ! Значит хорошая вегетативная система , в том числе !) Удачи ! Ушел ко сну !

    30.10.2025

  • Викинг

    Не смотрел, а пишешь идиотизм. Фокина-Зверев сейчас выйдут. Посмотри и не позорься!

    30.10.2025

  • fonkom

    Спасибо, Skorz! Но, реально, после победы Дани нормальное, спокойное настроение)

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    А что, ребята, Данька играл что-ли хорошо? ну вас нафик

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Ну, я разочаровываю уже многих,.. такова планида.

    30.10.2025

  • Викинг

    Да что же такое??? А итальянец наиграл? Ты хрень пишешь!

    30.10.2025

  • Викинг

    А итальянец наиграл?

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я - не автолюбитель. Город у нас маленький. Желаю скорейшего разрешения от обременения.))

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Точно не наиграл на победу,но! Как же он бился! Именно бился, когда ничкго не нужно! Даня, ты боец...

    30.10.2025

  • Skorz.

    ))) Трудно , чем то поднять себе настроение , забирая автомашину из плена ((( Слишком много , разных "впечатленией" и осадков , начиная от финансовых ...заканчивая моральными и погодными . Пожелаю, быстрого восстановления !)

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    По-любому узнаем. Сегодня я рассмотрел в матче осторожный оптимизм (для себя).

    30.10.2025

  • SuperDennis

    Почему не наиграл? Кот, ты меня удивляешь сегодня! Ты меня разочаровываешь!

    30.10.2025

  • fonkom

    нет, невнимательный((

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да ты нарушитель))

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Я тоже, но у меня нет слов созвучным вашим!

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Точно не наиграл на победу,но ведь вырвал же! Даня, ты боец!

    30.10.2025

  • hant64

    Думаю, Даниилу лишний день отдыха только на пользу пошёл (в плане физики). А вот как собственно на игровых кондициях отразился? Вопрос.

    30.10.2025

  • Кубанойд

    Даниил еще не конченный теннисист, просто были проблемы. Теперь будет прибавлять от турнира к турниру. Mike и ОстровЗаячий, напишите какую-то гадость, поржем.

    30.10.2025

  • hant64

    Саня вчера тяжело в третьем сете с Карабельи выглядел, очень уставшим. Фокина тоже не отличается марафонской выносливостью, кстати. Так что посмотрим.

    30.10.2025

  • nikola mozaev

    Мне тоже эти два розыгрыша запомнились! Не сломался Даня после проигрыша этого важнейшего очка!

    30.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Здесь разграничимся. Есть хейтеры, а есть болельщики - которые ругают после поражений. Но по совокупности Медведев возможно лучший теннисист России. Конечно по 2 больших шлема у Сафина и Кафельникова это аргумент. Но пять финалов ТБШ, еще куча побед других и вроде большее количество недель на первой строчке рейтинга(там правда все очень близко). Но к тому же Медведев еще не сказал последнего слова(надеемся)

    30.10.2025

  • fonkom

    Главное, что нашёл) Поднял мне настроение, после того, как пришлось забирать машину со штрафстоянки))

    30.10.2025

  • capitan76

    Да, не зря один Сонего другого сделал)) Дане респект, что нашел мотивацию в нужное время!

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Возможно, из-за несыгранного матча с Григором пришлось тонус находить по ходу игры.

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Ну, Саня ТОП-3, а победы над такиим отдельно, по гамбургскому счету ведутся. Да и в недавнем интервью Саше сказали молчать, пока не назовут игрока лучше чем он. Биг ТРИ и Карлоса с Синером не называли, были и Димитров и Цыпа и ДеМенор, молчал, но когда озвучили "Медведев" Саня прямо сказал, что Даня лучше! Прям зауважал Сашка.)

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У таракана - усики. У мальчугана - трусики. (с)

    30.10.2025

  • spartsmen

    далеко не все клеймят :grin:

    30.10.2025

  • ali_baba

    Даниил просто молодец!!! Смотрел со 2го сета. Играл цепко, уверенно. Не психовал при неудачах, двигался дальше и выиграл заслуженно. Болеем за него, поддерживаем.

    30.10.2025

  • spartsmen

    Пысы. А проблемки с чужой подачей справа пока никуда не делись.

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Соперника выбирать - фортуну дразнить.

    30.10.2025

  • GhostFCS

    Надо отметить - Даниила все клеймят позором после поражений, и восхваляют после каждой победы. Но чего у него не отнять - победить Даня может любого и в любом состоянии. Главное - чтобы он сам это захотел. Будем надеяться, что хотеть этих побед он будет чаще. И мы вместе с ним)

    30.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Тоже так думаю, 3-4 года еще можно солидно поиграть. Конечно далеко не Джокович, который гонял народ до 36 лет. Но все же))

    30.10.2025

  • spartsmen

    Ну чё, молодчик однозначно. Включил только третью партию. В третьем гейме, когда данила засадил с метра в трос, думал, что начнётся нервяк, но поразило, с какой деловитостью Даня забрал своё. Ну, будем поболеть.

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Даня, сломав Лоренцо на тайбрейке 2 сета в 3-ем не оставил ни малейшего шанса. Мастерище! Уверен он в будущем году себя ещё как победитель не раз покажет! p.s.: Да и здесь на пару с Сашей Бубликом ещё попылит!)

    30.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Классно. Молодец, Даниил. Мужает, кажется закончит в десятке)) А меня больше зацепил розыгрыш при счете 4:4 на тайбреке, когда Медведев проиграл просто выигрышный розыгрыш. Я подумал - вот он конец. А он через розыгрыш обратку сделал - Лоренцо гонял его страшно, но выстоял. Отличный был тай-брек))) А больше я не смотрел практически - ибо смотреть на телефоне в БК такое себе удовольствие)))

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Проиграл Даня начало первого сета, как Карен, но тай стал решающим. Вцепился в итальянца и дожал, как бульдог. Получил преимущество в третьем сразу и на хорошей концентрации доиграл матч. Есть силенки - это радует. Хорошо, что Черемисин не стал со мной пари заключать... Теперь, наверное, с Сашкой придется играть.

    30.10.2025

  • SuperDennis

    Согласен абсолютно!

    30.10.2025

  • nikola mozaev

    И тай-брейк получился на загляденье!

    30.10.2025

  • vadim.v.zakharov

    Даня - ты молодец! Большой молодец!!! Респект

    30.10.2025

  • hant64

    Эт да!:slight_smile:

    30.10.2025

  • fonkom

    Два клиента)

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Саша в этом году и всё последнее время Данин клиент! Впрочем, правы форумчане, как и Алехандро.)

    30.10.2025

  • hant64

    А Зверев уже обыграл Фокину?

    30.10.2025

  • Викинг

    А Даня то еще не хухры мухры!

    30.10.2025

  • А Х

    Качественный теннис от Дани в 3 сете!

    30.10.2025

  • hant64

    Зверев вчера еле живой был, какой там подъём?

    30.10.2025

  • Sukkulent

    Классный теннис! Медведева с победой!

    30.10.2025

  • hant64

    Тяжёлый матч, тем ценнее победа. Ещё месяца три назад такой матч, с таким сюжетом, в исполнении Даниила трудно было представить. А вот слив после первого проигранного сета - легко. Собственно, так практически всегда и случалось. Даниила с победой, и удачи ему в следующем круге с каким-нибудь Саней - немецким или испанским).

    30.10.2025

  • alehan.227471

    Проявил характер и класс. Молодец!

    30.10.2025

  • rusfеd 2.0

    Буду щас болеть за Давидовича: Зверев тоже на подъеме вроде, опасный соперник для Медведева будет

    30.10.2025

  • nikola mozaev

    Невероятный матч двух достойных соперников! Сонего играл вдохновенно, но Даниил выцарапал победу на тай-брейке второго сета, когда Лоренцо был в двух шагах от триумфа. В третьем сете Медведева было уже не остановить! Браво, Даниил!

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Какой Даниил сегодня крутой боец! Железяка без нервов, даже когда игра не шла. Брависсимо! Невороятная Победа, которая выросла из 11 гейма 2 сета и дальше из почти победного для прекрасно игравшего Сонего тай-брейка. Как он это сделал!? Тем эта победа ценнее. Заслужил 1/4 и новую встречу с Сашком Зверевым).

    30.10.2025

  • SuperDennis

    Спасибо https://ru1.su/ за великолепную трансляцию!!!! Даню с победой! Десятый и одинадцатый гейм во втором сете - это просто фантастика!!!! Матч вообще посмотел на одном дыхании!. Проосто вахххх!

    30.10.2025

  • rusfеd 2.0

    В Медведева допинг Надаля вкололи, что ль? ) Как будто на 5 лет помолодел ) Давно ему надо было тренера сменить )

    30.10.2025

  • Leonsio_

    Медведище!!!! И без нервов!!! Че вообще происходит???

    30.10.2025

  • TokTram_

    "Усики - пропуск в трусики" едет домой, а Даня идёт дальше по сетке. Всё по делу.

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Даниил Медведев
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя