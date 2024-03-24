Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии в ночь с субботы на воскресенье, 24 марта, в матче второго круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Встреча начнется после 00:00 по московскому времени.

Встреча должна была состояться в ночь с пятницы на субботу, 23 марта, однако начало игрового дня было отложено из-за дождей.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. Бесплатно видеотрансляция матча Медведев — Фучович будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотерть матчи турнира можно на Tennis TV по и в EurosportPlayer (не во всех регионах) по подписке.

28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. Даниил — победитель US Open-2023, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 20 турниров ATP. 28-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР. Даниил — победитель US Open-2023, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и 20 турниров ATP.

32-летний Фучович занимает 86-е место в рейтинге АТР. Представитель Венгрии — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде; победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.

Между собой Даниил Медведев и Мартон Фучович играли пять раз с 2016 года, четыре раза в этом противостоянии побеждал российский теннисист. Последняя встреча состоялась в июне 2023 года, тогда сильнее оказался россиянин.