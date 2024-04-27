Медведев победил Арнальди в трех сетах в первом матче на «мастерсе» в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:4.

Матч длился 2 часа 3 минуты. Медведев за игру сделал 3 эйса, лопустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. У Арнальди — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнта.

Медведев вышел в третий круг и встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия) — 2:6, 6:4, 6:4