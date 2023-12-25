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Сегодня, 10:26

Медведев: «Цель в новом году — попытаться стартовать, как в 2023-м, и сохранить этот уровень в течение сезона»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги 2023 года и рассказал о своей главной цели на новый сезон.

«Я думаю, что 2023 год у меня был очень хороший, особенно на старте, но мне не удалось сохранить темп. В сезоне были моменты, когда я был немного уставшим морально или недостаточно подготовленным. Поэтому моя цель в новом году — попытаться стартовать, как в 2023-м, и сохранить этот уровень в течение сезона. Я постараюсь лучше разобраться в этом аспекте, проконсультировавшись со своей командой. В целом я сейчас усердно работаю, чтобы показать свой лучший уровень сразу после Открытого чемпионата Австралии и провести лучший сезон», — заявил Медведев.

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.

Источник: https://gulfnews.com/sport/tennis/daniil-medvedev-identifies-areas-to-improve-for-new-year-1.100097702
Теннис
Даниил Медведев
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