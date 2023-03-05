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Сегодня, 15:14

Медведев: «Когда покупаю жене цветы, ставим их в трофей с «Мастерса» в Цинциннати»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев назвал три любимых трофея, которые он уже выиграл.

«Тяжело выбрать. Я бы сказал, что US Open — просто потому, что это турнир «Большого шлема». Дело даже не в самом трофее. Еще выберу Цинциннати, потому что мы в него ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно. И потому что я его только что выиграл, выберу дубайский. Но вообще я все люблю», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

27-летний Медведев — чемпион 18 турниров на уровне ATP, в том числе US Open.

Также Даниил выиграл три турнира подряд — в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ).

Теннис
Даниил Медведев
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