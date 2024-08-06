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Сегодня, 10:10

Медведев: «Я недоволен тем, что в этом сезоне у меня нет титула»

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что недоволен отсутствием титулов в сезоне-2024.

«Когда я приезжаю на этап в Канаду, все, что происходило до этого, уже не имеет большого значения, потому что это, как правило, лучшая часть сезона для меня. Так что, если честно, я очень доволен своим сезоном. У меня было несколько хороших результатов и хороших выступлений, несколько хороших побед. Чем я недоволен, так это тем, что у меня нет титула, но я хорошо играю на крупнейших турнирах и проиграл нескольким отличным парням», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В 2024 году 5-я ракетка мира дважды выходил в финал — на Australian Open (проиграл Янику Синнеру) и в Индиан-Уэлссе (проиграл Карлосу Алькарасу).

На этой неделе Медведев примет участие в «Мастерсе» в Монреале (Канада). Он выигрывал этот турнир в 2021 году.

Источник: ATP
Теннис
Даниил Медведев
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