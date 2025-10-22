Даниил Медведев сыграет с Нуну Боржешем на турнире в Вене 22 октября

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боржешем в первом круге турнира в Вене в среду, 22 октября. Начало — не ранее 14.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Боржеш в России можно на сайте и в социальной сети «ВКонтакте» проекта ВВ Tennis, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

29-летний Медведев — 14-я ракетка мира. 28-летний Боржеш занимает 47-е место в рейтинге ATP.

Турнир ATP 500 в Вене (Австрия) пройдет с 20 по 26 октября. Действующий чемпион — британец Джек Дрейпер.

