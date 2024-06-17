Медведев сыграет против португальца Боржеша в 1/16 финала турнира АТР-500 в Галле 17 июня

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против Нуну Боржеша из Португалии в 1/16 финала турнира АТР-500 в Галле в понедельник, 17 июня. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. В прямом эфире трансляцию встречи Медведев — Боржеш можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».