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Сегодня, 16:15

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: смотреть трансляцию матча турнира в Галле

Медведев сыграет против португальца Боржеша в 1/16 финала турнира АТР-500 в Галле 17 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет против Нуну Боржеша из Португалии в 1/16 финала турнира АТР-500 в Галле в понедельник, 17 июня. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров ATP нет. В прямом эфире трансляцию встречи Медведев — Боржеш можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР. Россиянин — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель US Open-2021 и 20 турниров ATP.

27-летний Боржеш занимает 48-е место в рейтинге АТР. Португальский теннисист — победитель одного турниров ATP в парном разряде, четырнадцати турниров ATP Challenger и 17 турниров ITF.

Между собой Нуну Боржеш и Даниил Медведев играли 1 раз — 22 января на Australian Open. Тогда россиянин был сильнее в четырех сетах — 6:3; 7:6 (7:4); 5:7; 6:1.

Теннис
Даниил Медведев
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